Uma publicação da prefeitura de Epitaciolândia no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 5, traz um decreto do prefeito Sérgio Lopes, nomeando Dones da Silva Braga para o cargo em comissão de segurança pessoal do prefeito.

O atual prefeito do município, eleito nas eleições de novembro do ano passado, é delegado de polícia, tem porte e posse de arma e optou pela segurança pessoal enquanto for prefeito.

Sérgio Lopes é natural de Mantena, interior de Minas Gerais, e ao desenvolver um bom trabalho como delegado em Epitaciolândia, conquistou a simpatia da população que o elegeu prefeito da cidade.

