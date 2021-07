Plano Real tem 5º dia consecutivo de queda sobre Boliviano e fecha o dia em $b:1.3531 na cotação

Os câmbios entre Real e Boliviano é fundamental para movimentos econômicos entre os residentes de alguns municípios do estado do Acre e do Departamento de Pando (Bolivia), quando o real se valoriza, os resultados são compras mais baratas e menos custos ao fazer uma visita no país vizinho além de negócios lucrativos para Empresas brasileiras.

Infelizmente, o câmbio entre a moeda Boliviana (BOB) e o Real (BRL) não tem mostrado resultados positivos nesta ultima semana e tem o seu 5º dia consecutivo de queda livre conforme mostra os gráficos.

Após o Real ter registrado a maior alta do ano sobre o Boliviano neste ultimo dia 24 de junho, chegando a máxima de $b:1,40 o câmbio, a moeda brasileira voltou a se desvalorizar com o preço mínimo registrado de $b:1,35 o câmbio, o que não é nada bom para os negociantes brasileiros que residem nas cidades próximas da Bolívia.

Um dos principais motivos da queda da moeda brasileira é os ruídos políticos do governo, como compras irregulares da vacina para COVID-19, casos de rachadinhas do atual presidente da republica e as principais ações de grandes empresas como a Petrobras que são forte influencia no distanciamento de investidores no Brasil e consequentemente, na queda do Real.

O Dólar Americano, como resultado da sincronização da desvalorização do real, se manteve em alta por 5 dias consecutivos fechando o preço máximo em R$:5,09 o Câmbio.

Quando o Real se desvaloriza referente ao Dólar Americano, automaticamente irá se desvalorizar referente o Boliviano e as demais moedas existentes no mundo. Isto acontece porque as outras moedas também tem sua derivação com referencia no Dólar Americano que até o momento, é considerado a moeda mais importante no mundo.

Redação: Oaltoacre

Referencias: TradingView