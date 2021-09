PF faz operação contra o tráfico de drogas e cumpre mandados em Brasiléia, Epitaciolândia no Acre e mais dois estados

Pelo menos 20 mandados judiciais foram cumpridos, na manhã desta quinta-feira (9), durante a Operação Tricoat, de combate ao tráfico de drogas, desencadeada pela Polícia Federal no Acre e em mais dois estados. A PF não informou quantos mandados foram cumpridos no estado acreano.

Conforme a PF, foram 15 mandados de busca e apreensão e outros cinco de prisão contra um grupo criminoso que atua no estado, fazendo o tráfico de drogas da região de fronteira, no interior, para a capital acreana e distribui para estados do nordeste, como São Luís, MA, e João Pessoa, PB. No Acre, foram cumpridos mandados nas cidades de Rio Branco, Brasiléia e Epitaciolândia. Além do tráfico de drogas, o grupo também é investigado por lavagem de dinheiro que era obtido através do tráfico de drogas. “O objetivo é desarticular um dos principais grupos especializados no transporte de entorpecentes – comumente cocaína nas formas de pasta base e cloridrato – da região de fronteira com a Bolívia para a capital Rio Branco e para a região nordeste do país, através de veículos automotores”, informa o documento enviado pela PF.

Investigações

Ainda conforme a PF, a investigação teve início em janeiro de 2021, após a apreensão de 15 Kg de cocaína escondida no interior de um veículo. Durante as investigações foram apreendidos, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) mais 70 Kg de entorpecente que pertenciam ao mesmo grupo criminoso.

O nome da operação faz referência à técnica de pintura automotiva em três camadas, em que uma dessas camadas é perolada, normalmente da cor branca. A cor branca e o aspecto perolado remetem à aparência da cocaína que era transportada pelo grupo criminoso, e o fato de ser uma pintura automotiva faz alusão ao principal meio de transporte utilizado pelo grupo para o tráfico, veículos automotores.

A ação desta quinta contou com a atuação das equipes da PF e da Polícia Civil.

Diligências

Crimes investigados

Além dos crimes tipificados na Lei 11.343 de 2006 (Lei de Drogas), os envolvidos estão sendo investigados pela lavagem do capital que era auferido através da atividade ilícita do tráfico de drogas.

