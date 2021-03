Desde 8 de março, data do último reajuste, o petróleo caiu 9%, enquanto o dólar recuou quase 4%.

A Petrobras vai reduzir em cerca de 5% o preço médio da gasolina nas refinarias a partir deste sábado (20), mas manterá o preço do diesel estável, após um recuo dos preços do barril do petróleo nesta semana. Trata-se do sétimo reajuste em 2021.

Com a mudança, o litro da gasolina passa a custar R$ 2,69, queda de quase R$ 0,15, informou a petroleira à imprensa nesta sexta-feira (19). Já o litro do diesel se manteve em R$ 2,86.

Desde 8 de março, data do último reajuste, o petróleo caiu 9%, enquanto o dólar recuou quase 4%.

Apesar da redução do preço anunciado nesta sexta-feira, a gasolina ainda acumula alta de 46,2% no ano. Já o preço do diesel já avançou 41,6% em 2021.

O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é garantido, e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro.

