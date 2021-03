Por

Quando completou 116 anos de fundação, em 22 de março do ano passado, a cidade de Xapuri já estava sob as normas de prevenção à pandemia de Covid-19 impostas por decretos estaduais e municipais, o que fez com que a data alusiva não fosse movimentada por atividades festivas de qualquer tipo.

Neste ano, não vai ser diferente. Nada de comemorações e, consequentemente, nenhuma aglomeração provocada por atividades esportivas e culturais. De acordo com o diretor da Fundação Municipal de Cultura, Jorge Alves, haverá apenas um ato alusivo com a fala do prefeito e a execução do hino xapuriense.

Em um ano de pandemia, Xapuri tem sido um dos municípios mais afetados do Acre pela Covid-19. Se aproximando dos 3 mil casos da doença causada pelo novo coronavírus, a cidade possui o maior número de casos absolutos e a segunda maior incidência por grupo populacional – são mais de 13 casos a cada 100 habitantes.

