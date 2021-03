“Tivemos um total de 25 procuras para doação, dessas algumas o telefone fica na caixa postal, outras não atendem, mas já tivemos umas que já estão doando e outras que tem leite para buscar. Como ainda está com poucos dias, iremos, com certeza, aumentar nosso estoque e que as mesmas continuem ajudando outros bebês a sobreviverem com suas doações”, informou o coordenador do banco de leite, Hélio Pinto.

O pedido do deputado foi feito na última segunda (15), por meio de uma rede social. Na postagem, o deputado destacou que o filho está saudável, sendo alimentado por sonda e recebendo soro endovenoso para manter a hidratação.

O pequeno Pedro completou nove dias de nascido e é acompanhado por uma equipe pediátrica do hospital onde está internado na capital acreana. Já a mãe, Michele, foi transferida para um hospital em Brasília, na terça (16). O boletim dela ainda não foi atualizado nesta quinta (18) mas, segundo o último, na quarta (17), o deputado informou que ela havia passado por exames e continuava com quadro clínico estável.

O coordenador do banco de leite informou que ainda não é possível apresentar um balanço de quantas destas 25 mães já fizeram a doação, mas ele afirma que o estoque está baixo, com menos de 10 litros e que com a divulgação da campanha para o filho do deputado, aumentou a procura e ele espera que continue crescendo para suprir a demanda.

“Esperamos que todas as mães que estão amamentando possam continuar a doação, pois temos vários bebês prematuros de baixo peso em nossas UTIs”, acrescentou.

Parto de emergência

Michele estava no oitavo mês de gestação quando teve que ser submetida a um parto de emergência. Diagnosticada com Covid-19, o estado de saúde dela se agravou devido a uma pneumonia e, por isso, os médicos preferiram retirar o bebê, que é o primeiro filho do casal. Ela chegou a ser retirada da intubação na manhã do dia 11, mas, na tarde do mesmo dia, foi intubada novamente após piora na oxigenação.

O procedimento também foi necessário porque Michele estava com 80% dos pulmões comprometidos devido à doença.

Alan Rick também testou positivo para a Covid-19, mas conseguiu se recuperar e está curado. Dois funcionários dele também pegaram a doença, sendo um deles o motorista, que recebeu alta médica nesta segunda. O segundo servidor do deputado segue internado em recuperação pela doença.