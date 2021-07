Petecão investe R$ 48,6 milhões em “gigantesca frota” de maquinários para os 22 municípios

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou na tarde desta terça-feira (20) o investimento de R$ 48,6 milhões que serão utilizados para a aquisição de maquinários pesados para todos os municípios do Acre. A extensa lista inclui desde motoniveladoras para manutenção de ramais à beneficiadores de arroz para incrementar a produção agrícola na zona rural.

A verba foi viabilizada pelo senador no ano de 2020, e a expectativa é de que até o final deste ano, todos os convênios sejam pagos e os equipamentos entregues nos municípios. “Fico muito feliz em poder anunciar que, dentro de cinco meses, todos os 22 municípios do Acre terão à disposição maquinários prontos para atuarem nas necessidades locais”, disse Petecão.

O dinheiro destinado pelo senador em 2020 para a aquisição dos maquinários está chegando com rapidez às prefeituras e as aquisições estão sendo feitas com agilidade pela gestão de cada município. Nas últimas semanas, R$ 687 mil foi pago ao município de Assis Brasil para a compra de uma motoniveladora e uma vassoura mecânica; R$ 478 mil para a compra de um trator de pneus e pá mecânica; e recentemente R$ 411 mil para a compra de um rolo compactador para o município de Marechal Thaumaturgo.

No total, o recurso de R$ 48,6 milhões levará para os municípios 28 caminhões toco; 17 caminhões trucado; 16 retroescavadeiras; 10 escavadeiras hidráulicas; 9 pás-carregadeiras; 9 motoniveladoras; 12 tratores de esteira; 22 tratores de pneus; 3 minis carregadeiras; 13 carretas agrícolas; 16 micros tratores; 10 grades de arar; 65 roçadeiras; 7 plantadeiras; 3 colhedoras; 17 beneficiadoras de arroz; 7 moendas de cana de açúcar; 21 debulhadores de milho e 1 rolo compactador

Além disso, o recurso contemplou o município de Feijó com a construção do Mercado Popular, localizado na nobre área da Marechal Deodoro, no Centro, próximo ao contorno Beira Rio. Obra que, segundo Sérgio Petecão, aquecerá o mercado do município e valorizará os produtores locais.

Confira a lista dos beneficiários e respectivos objetos que estão sendo adquiridos com recursos viabilizados por Petecão, em 2020: