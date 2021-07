Prefeitura de Brasiléia entrega regimentos interno das escolas ao Conselho Municipal de Educação

A prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de educação realizou nesta terça-feira, 20, no auditório do centro de Convivência do Idoso, um ato de entrega dos Regimentos Internos das escolas ao Conselho Municipal de Educação, para aprovação.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado e a secretária municipal de educação, Francisca Oliveira, entregaram o documento à presidente do Conselho Municipal de Educação Meryjulia dos Santos.

O regimento elaborado pelas escolas, compõe regras que definem a organização administrativa, didática, pedagógica, e disciplinar de cada escola, estabelecendo normas que deverão ser seguidas, como, por exemplo, os direitos e deveres de todos que convivem no ambiente escolar.

A presidente do Conselho Municipal de Educação Meryjulia dos Santos, explica que os próximos passos será o analise do documento pelos conselheiros em educação.

“A partir de agora vamos analisar o regimento juntamente com os conselheiros e na sequencia dar a devolutiva para todas as escolas já com a aprovação”, explicou.

Para o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, no ato representando a prefeita Fernanda Hassem, a construção do regimento interno das escolas é um marco histórico para o município de Brasiléia.

“É um marco histórico para o município de Brasiléia, as nossas escolas já são bastante antigas e só agora estamos dando esse passo importante na elaboração das normas que vão orientar a organização administrativa, didática, pedagógica, e disciplinar de nossas escolas”, ressaltou.

A secretária municipal de educação, Francisca Oliveira, fala da importância da aprovação dos regimentos para as escolas.

“Os regimentos das escolas são importantes, porque vai dar sentido ao funcionamento das escolas, que vão estar estruturadas através das leis e do regimento interno aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. As escolas da rede municipal não possuíam essa documentação validada pelo Conselho, nós reestruturamos e dialogando com as escolas, elas sentaram e discutiram, os nossos técnicos fizeram todo acompanhamento necessário para finalizar”, destacou.

Estiveram presentes as equipes gestoras das escolas, Élson Dias Dantas, Menino Jesus, creche Roma Emilse, Os Pastorinhos, Socorro Frota, Rui Lino, Vitória Salvatierra, equipe da SEME e Sinteac.