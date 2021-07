Petecão diz que vai ser governador do Acre e não poupa críticas ao governo de Gladson

Rádio Integração FM

Em visita aos municípios do Juruá, o senador Sérgio Petecão concedeu entrevista à Rádio Integração FM, de Cruzeiro do Sul. O parlamentar falou a respeito da sua pré-candidatura ao governo do Acre nas eleições de 2022.

“Primeiramente, não sou inimigo do Gladson e trato ele como adversário político e sempre tivemos uma boa relação, só que o Gladson faz um governo totalmente diferente do que eu penso”, disse.

Petecão afirmou que ontem, 26, estava no aeroporto quando viu para mais de 15 carros com governador. “Isso para mim é ostentação. Se Deus me conceder o privilégio de ser governador, não vou precisar fazer isso, esse não é o governo que eu quero, farei um governo humilde com relação direta com o povo”.

Finalizando a entrevista, o senador Petecão disse aos jornalistas que podem anotar: ele será governador do Acre em 2022.