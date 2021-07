Jovem some após sair do Acre para passear em Rondônia; família está desesperada

Por Aline Nascimento

Família busca por jovem que saiu do Acre para passar uma semana em RO e não dá notícia há um mês: ‘telefone desligado’

Kianaely Cristiny Ferreira, mais conhecida como Kiane, saiu do Acre dizendo que ia para Cacoal no dia 7 de junho. Último contato com a família foi no dia 28 do mesmo mês. Tia descobriu que, na verdade, jovem seguiu viagem para o Mato Grosso.

A jovem Kianaely Cristiny Ferreira de Aquino, 24 anos, está sem dar notícias para a família desde o dia 28 de junho. Ela saiu de Rio Branco, capital do Acre, em um ônibus interestadual no dia 7 do mesmo mês dizendo que iria passar uma semana em Cacoal, em Rondônia, e sumiu.

O último contato com a família foi uma breve ligação feita para a mãe, que mora em Tarauacá, interior do Acre. A jovem demonstrava que tinha chorado e estava nervosa. Desde então, o telefone da acreana está desligado.

Kianaely Cristiny, mais conhecida como Kiane, morava no bairro João Eduardo, em Rio Branco, com a tia, Nara Brito. Foi para ela que Kiane avisou, no dia 7 de junho, que iria para Rondônia para ficar uma semana com uma amiga, que os parentes desconhecem.

“Fomos em uma entrevista de emprego, por conta da pandemia ficou tudo mais difícil, e a pessoa pediu para aguardar um pouco que ia arranjar um emprego para ela. Enquanto aguardava, falou que ia passar só uma semana com a amiga e voltava. Ela foi, todo dia mandava mensagem, mandava foto, onde parecia ser uma chácara. Perguntava quando voltava e dizia que daqui uns dias”, recordou.

Sem notícias da jovem, a tia registrou um boletim de ocorrência na delegacia da 1ª Regional de Polícia Civil, na Baixada da Sobral, no último dia 22. Nara acrescentou que a sobrinha em nenhum momento comentou com quem estava, mas afirmava que estava em Rondônia.

“No dia 28 ligou para a mãe dela, foi nosso último contato com ela, [estava] chorando, meio nervosa. A mãe dela perguntou se ela estava chorando e ela disse que não. Falou que quando fosse umas três horas da tarde ligaria para ela de novo e até hoje não ligou. O telefone está desligado. Não conhecemos essa moça, não conseguimos contato com ninguém”, lamentou.

Outro destino

A tia chegou a ir na rodoviária de Rio Branco para tentar descobrir se a sobrinha tinha mesmo embarcado para Rondônia e com quem. Contudo, o gerente da empresa afirmou que não poderia repassar essas informação.

Foi então que ela pediu ajuda de um amigo que trabalha nessa empresa e descobriu que, na verdade, a sobrinha nunca ficou em Rondônia. Ela chegou na cidade rondoniense no dia 8 de junho e embarcou, no mesmo dia, para a cidade de Sinop, no Mato Grosso.

“Esse rapaz puxou no sistema e descobriu que a Kiane nunca foi a Cacoal. Ele só fez isso porque a família está desesperada. Ela saiu de Rio Branco, às 20 horas, mas quando chegou lá embarcou para Sinop às 8h30. Ela disse que ia para Cacoal, mas não foi”, revelou.

Nara contou que desconhece o motivo que levou a sobrinha a mentir sobre o paradeiro. “Ela ainda falava: ‘estou aqui em Cacoal, está tudo bem’. Ela nunca saiu nem de Rio Branco, é uma menina boa, faz faculdade. Isso está assustando porque nem para festa ela saía”, concluiu.

A mulher falou que recebeu uma ligação da Polícia Civil nesta segunda-feira (26) e avisou sobre as provas que conseguiu reunir. A polícia pediu para ela comparecer na delegacia na manhã desta terça (27) para apresentar as novas informações.