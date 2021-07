Avião com gestores de Gladson sofre pane e faz pouso forçado; veja o vídeo

POR DOUGLAS RICHER DO CONTILNET

A secretária de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Eliane Sinhasique, compartilhou um vídeo em seu Instagram comentando uma situação nada agradável em sua ida para o município de Cruzeiro do Sul para cumprir agenda pela secretaria de Estado nesta segunda-feira.

Acompanhada do Presidente do Deracre, Petrônio Antunes; da servidora Socorro, também do Deracre; e dos comandantes Pedro e Mauro, a secretária publicou um vídeo relatando falhas no motor direito do avião bimotor que causou um pouso de emergência forçado.

De acordo com Eliane, devido ao problema no avião, a equipe do governo retornou para a capital. Emocionada, a secretária fala sobre o ‘livramento’ e também uma agenda na Igreja Assembleia de Deus de Madureira no bairro Chico Mendes, na capital, cancelada para encontrar o presidente do BNDES em Cruzeiro do Sul.

“Deus age de formas muito interessante, embarcamos tudo direitinho, mais deu um problema no avião pra gente voltar e manter a nossa agenda na Assembleia de Deus de Madureira na noite desta segunda-feira.”

A reportagem entrou em contato com a assessoria da secretária Eliane Sinhasique que não soube informar mais detalhes do fato ocorrido e também todas as pessoas envolvidas.

Força divina? Só sei que deve ter sido um baita susto e, graças a Deus, não aconteceu nada grave. Assista o vídeo na íntegra: