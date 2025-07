Entregador fica em estado gravíssimo após ser arremessado contra parede em acidente no Distrito Industrial de Rio Branco

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (12), na Alameda Sabiá, no Distrito Industrial, em Rio Branco, deixou um entregador de lanches em estado gravíssimo. A vítima, que ainda não foi identificada oficialmente, teve a motocicleta atingida na traseira por um carro em alta velocidade.

De acordo com testemunhas, o entregador trafegava no sentido bairro–centro, quando foi violentamente atingido por um Jeep cinza, conduzido por Amarílio dos Santos Campos Neto, de 33 anos. Com o impacto, a motocicleta e o motociclista foram arremessados por um barranco, colidindo contra a estrutura de uma olaria localizada à margem da via.

A motocicleta bateu na lateral do prédio, enquanto o corpo do entregador foi lançado com tanta força que chegou a perfurar a parede com a cabeça e o tórax, ficando inconsciente no local.

Após a colisão, o Jeep capotou várias vezes. Populares que presenciaram o acidente acionaram imediatamente a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de suporte básico foi a primeira a chegar, seguida por uma ambulância de suporte avançado, que realizou os primeiros atendimentos no local. O entregador precisou ser entubado e foi encaminhado em estado crítico ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Amarílio, o condutor do Jeep, apresentava sinais visíveis de embriaguez, segundo relatos. Ele recusou-se a realizar o teste do bafômetro e sofreu apenas escoriações. Após ser atendido no pronto-socorro, ele deixou a unidade por conta própria, alegando que procuraria atendimento na Unimed.

A área foi isolada por agentes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, os veículos envolvidos foram removidos por um guincho.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do acidente, incluindo a possível condução sob efeito de álcool por parte do motorista do Jeep.

