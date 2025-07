Polícia prende parentes de acusado de matar advogada Juliana Chaar durante operação em Bujari

Uma operação conjunta entre a CORE (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais), a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Ciopaer resultou na prisão de Luiz Fernando, cunhado, e Mariângela Passos, prima de Diego Passos, conhecido como “Agroboy”, principal suspeito do assassinato da advogada Juliana Chaar.

As prisões ocorreram na manhã deste sábado (12), durante o cumprimento de mandados judiciais no ramal do Espinhara, na comunidade Boa Água, localizada dentro da Reserva Extrativista do Antimary, no município de Bujari (AC).

A operação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em propriedades da família de Diego Passos, expedidos pela Vara das Garantias de Rio Branco, com base nas investigações conduzidas pela Polícia Civil do Acre.

Segundo informações da equipe policial, Diego conseguiu fugir momentos antes da chegada das autoridades. Moradores da comunidade, com acesso à internet via Starlink, teriam alertado a presença das equipes policiais em grupos de mensagens, o que teria facilitado a evasão do foragido. A densa vegetação da região também contribuiu para a fuga.

Durante as diligências, armas de fogo foram apreendidas. Na casa da prima de Diego, a polícia encontrou uma espingarda registrada em nome do esposo dela. Em uma área externa da mesma propriedade, foram localizadas uma pistola Glock e um revólver calibre 38, ambos municiados.

Luiz Fernando e Mariângela Passos, que estavam nas residências no momento da operação, foram presos em flagrante e conduzidos à sede da DHPP em Rio Branco, onde serão submetidos aos procedimentos legais cabíveis.

A ação foi coordenada pelos delegados Alcino Júnior e Cristiano Bastos, que acompanharam pessoalmente a operação no terreno. A Polícia Civil continua as buscas por Diego Passos, que segue foragido da Justiça.

