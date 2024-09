Peñarol segura empate em casa e elimina Flamengo na Libertadores

Rubro-Negro foi derrotado no Maracanã e não conseguiu reverter desvantagem

O Peñarol segurou o empate com o Flamengo por 0 a 0 e avançou às semifinais da Libertadores, nesta quinta-feira (26), no Estádio Campeón del Siglo. Com isso, o Rubro-Negro está eliminado da competição., já que havia perdido para o time uruguaio por 1 a 0, na semana passada, no Maracanã.

O clube carioca segue sem balançar as redes contra os Carboneros no torneio continental em seis partidas disputadas. O Flamengo só marcou gols contra os uruguaios na Mercosul, em 1999. Agora, o Peñarol vai disputar uma vaga na decisão contra outro time carioca, o Botafogo, que eliminou o São Paulo nos pênalti nesta quarta, no Morumbis.

No primeiro tempo, o Flamengo chegou com perigo no início da partida com Plata recebendo cruzamento e cabeceando para defesa de Aguerre. O Peñarol respondeu com Léo Fernández cobrando uma falta com veneno para intervenção de Rossi. O Rubro-Negro controlou a partida, teve mais volume, mas não conseguiu traduzir a superioridade em gols.

No segundo tempo, o Flamengo não voltou bem, e as substituições de Tite também não funcionaram. A equipe apostou em muitos cruzamentos de forma desorganizada e deu espaços para o Peñarol contra-atacar, mas os uruguaios também não souberam aproveitar os erros do time visitante.

O que vem por aí?

Com a eliminação, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Athletico-PR, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (29). A equipe de Tite segue viva na Copa do Brasil, em que enfrenta o Corinthians na semifinal.

