Podemos anuncia Ney Amorim como candidato a deputado federal pelo Acre

Presidente estadual do partido foi oficializado pela nacional Renata Abreu durante agenda em Brasília; candidato promete chapa competitiva para as eleições

O Podemos oficializou nesta quinta-feira (3) a candidatura de Ney Amorim a deputado federal pelo Acre. O anúncio foi feito pela presidente nacional do partido, Renata Abreu, durante agenda conjunta na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Destaques da Candidatura:

Amorim é atual presidente estadual do Podemos no Acre

A chapa está sendo construída para fortalecer o partido no estado

O candidato participou de reuniões estratégicas em Brasília

Fala do Candidato:

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Amorim expressou entusiasmo com a missão:

“Tive o privilégio de passar a tarde aqui com a minha presidente, Renata Abreu, acompanhando algumas conversas e finalizando o dia. Acabei ficando até o final da agenda”, relatou o político, que destacou os esforços para organizar uma equipe competitiva.

Estratégia Eleitoral:

O Podemos busca:

Consolidar sua base no Acre

Ampliar a representação na Câmara Federal

Fortalecer alianças locais e nacionais

Contexto Partidário:

A nomeção ocorre em um momento de reorganização do Podemos no estado, que pretende capitalizar o descontentamento com os partidos tradicionais. Renata Abreu acompanha pessoalmente o processo de estruturação da campanha acreana.

Próximos Passos:

Definição completa da chapa eleitoral

Início dos trabalhos de campanha

Consolidação de alianças regionais

Sobre o Candidato:

Ney Amorim tem trajetória política no Acre e agora busca seu primeiro mandato federal. Sua campanha deve focar em pautas desenvolvimentistas para a região Norte.

Como Acompanhar:

As novidades da campanha serão divulgadas nas redes oficiais do Podemos Acre e do candidato.

