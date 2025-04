Brasileia vence torneio internacional de futsal na fronteira

O ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, foi palco nessa sexta-feira, 04, do jogo da integração durante o desafio Internacional de futsal masculino.

A seleção de Brasileia venceu Epitaciolândia por 3X1 e se tornou grande campeã da competição de forma invicta. A equipe levou para casa o título, medalha e o prêmio de mil reais.

Os jogadores da vice-campeã Epitaciolândia receberam também medalhas e um prêmio em dinheiro.

O sul-americano de futsal reuniu as quatro seleções do regional do Alto Acre (Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri ), da Bolívia foi representada Clube Fronteira e Clube Joyas.

Além de mais de 80 atletas e torcidas, a competição foi prestigiada também por políticos, como os deputados Eduardo Velloso, Nicolau Júnior (Presidente da Aleac), Maria Antônia, Gilberto Lira e Tadeu Hassem, o vereador Celso Paraná (Presidente da Câmara Municipal de Xapuri) e os vereadores brasileenses Careca Gadelha, Jorge da Laura, Zemar Jerônimo, a prefeita de Cobija, Ana Lúcia, gerente de Esportes de Brasileia, Clebson Venâncio, vice-presidente da Federação Internacional de Desporto Rui Mar e secretários municipais.

A Federação Internacional de Desporto (FID) nomeou ainda 14 novos diretores da instituição esportiva, entre eles estão nomeados seis servidores da prefeitura de Brasileia, Arlete Amaral (Sec. De Cultura), Clebson Venâncio ( Gerente de Esportes), Leila Franco, (Coordenadora do Creas), Sebastião Ferreira ( Administrativo da Gerência de Esportes) e o jogador aposentado e técnico da seleção de Brasileia Angilberto Gurgel, que receberam homenagem pela federação.

O evento esportivo entre os dois países fronteiriços Brasil e Bolívia foi promovido pela Federação Internacional de Desporto (FID), em parceria com a Prefeitura de Brasileia. A disputa aconteceu em formato de eliminatória com jogo único. O sorteio dos confrontos foi realizado antes do início dos jogos na presença dos competidores. Com melhor ataque e defesa, Brasileia foi campeã do torneio Internacional de Futsal.

“É o primeiro evento aqui da Federação Internacional de Futsal fora da capital do nosso estado. Queremos agradecer em nome do nosso prefeito Carlinhos do Pelado, o presidente Rui Mar e toda a sua equipe por estarem aqui com agente nessa parceria realizando esse importante evento esportivo com a participação das seleções da Bolívia e as quatros dos municípios do Alto Acre. E a prefeitura de Brasileia está de portas abertas para receber a todos e tem como prioridade promover a integração, união e desenvolvimento do esporte em todas as categorias com investimentos, apoio e incentivo do esporte amador ao profissional,” afirmou o Gerente de Esportes de Brasileia, Clebson Venâncio.

