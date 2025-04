Vídeo: Condenado por abusar da sobrinha de 7 anos é preso pela Polícia Civil em Manaus

Líderes do esquema, que extorquia idosos, tinham meta de R$ 200 mil por mês; Justiça impôs medidas rígidas

Os 13 integrantes da organização criminosa conhecida como “Quadrilha do Pix”, presos em uma operação conjunta do GAECO e BOPE, obtiveram liberdade provisória após audiência de custódia no Fórum Criminal, na tarde de quinta-feira (3). No entanto, a Justiça impôs medidas cautelares rígidas, incluindo o uso de tornozeleiras eletrônicas, proibição de contato entre os acusados e distância mínima de 200 metros entre eles.

Entre os soltos está Maxiana Bessa Carioca, uma das líderes do esquema, que havia deixado a delegacia um dia antes após pagar R$ 10 mil de fiança. Seu companheiro, Bruno Ricardo Pires Carioca, também apontado como chefe da quadrilha, foi liberado junto com os outros 11 acusados:

– Ana Kellry da Silva Vasco

– Bianca Oliveira da Silva

– Ricardo Pires Carioca

– Bruno Silva do Couto

– Dhemeson Valente da Silva

– Geovana Camurça do Nascimento

– Igor Silva de Souza

– Pedro Henrik da Rocha Ferreira

– Tais Simões Azevedo

– Tarsila do Nascimento Dias

– Thays Lopes de Lima

– Wellington Alves da Silva

Esquema milionário e alvo preferencial: idosos

Segundo investigações do GAECO, a quadrilha operava com metas diárias de R$ 10 mil por integrante, totalizando R$ 200 mil mensais. As principais vítimas eram idosos e pessoas com pouco conhecimento sobre transações financeiras, enganadas por golpes envolvendo o Pix.

O juiz da Vara das Garantias alertou que qualquer descumprimento das regras pode resultar na revogação da liberdade e na decretação de prisão preventiva. Enquanto isso, as investigações continuam para apurar a extensão dos crimes e possíveis novos envolvidos.

