O Partido dos Trabalhadores definiu o nome do pré-candidato a vice da professora Neide Lopes na disputa para a prefeitura de Epitaciolândia. O escolhido pelos dirigentes e pela militância foi o pecuarista e locutor de rodeio Jenezio Bezerra.

A definição do nome do vice se deu por unanimidade, mostrando que o partido segue unido nas eleições deste ano. Segundo a professora Neide Lopes, “é uma honra ter Jenesio na nossa chapa”. O pecuarista é um nome que agrega um público que pode ser decisivo para as eleições em Epitaciolândia. “O Jenezio é uma pessoa honrada, trabalhador e carismático. Com ele, contemplamos, ainda, a diversidade rural do nosso munícipio”, completou a pré-candidata a prefeita.

Jenezio é uma pessoa popular e querida pelos pecuaristas e peões da região do Alto Acre. Em festa de rodeio, sua narração se confunde muitas vezes com a atração principal, a competição na arena entre boi e cowboy. Na animação dos eventos, fazendo versos, arranca risos da arquibancada e dita os momentos de tensão, emoção e brincadeiras, se tornando uma atração à parte na arena de rodeio.

O pré-candidato a vice conta que quer representar a pecuária e os agricultores para fazer Epitaciolândia crescer e se desenvolver, pois confia na capacidade da professora Neide Lopes. “Nossa pré-candidata é uma gestora experiente e eu estou preparado para ajudar. Juntos, vamos fazer as mudanças que Epitaciolândia precisa” afirmou Jenezio.

