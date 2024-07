Paula Fernandes revela que já recebeu inúmeros convites para posar nua: ‘Muitos!’

Em entrevista ao programa “Altas Horas” do último sábado (27), a cantora Paula Fernandes chamou atenção ao falar sobre o ensaio sensual que compartilhou em suas redes sociais, alegando que já recebeu inúmeros convites para posar nua ao longo de sua carreira.

A sertaneja falou que apenas queria focar em sua música, por isso não aceitou os convites anteriores: “recentemente, eu fiz um ensaio fotográfico que eu dei o nome de ‘Te faço feliz’, porque ele é o retrato do meu amor próprio. Eu acabei demorando um pouco pra ter coragem de me expor dessa forma. Quando comecei a aparecer no cenário que sempre foi dominado por homens, sempre recebi muitas propostas pra posar nua. E optei por um caminho e preferi apostar no meu talento. Não que eu julgue quem usa o corpo pra alcançar alguma coisa, porque acho que isso aí é uma escolha. Mas foi a minha aposta: meu cantar, meu tocar, meu compor, minha postura. Deu certo“.

No entanto, aos 39 anos, a cantora declarou que queria se mostrar um pouco mais ousada e decidiu realizar um ensaio sensual. “Os anos se passaram, e eu me senti segura o suficiente pra me despir da Paula Fernandes e aceitar a mulher que eu sou, vencendo meus complexos. Eu não queria que ficasse um ensaio sexual, queria que fosse sensual, elegante, com aquele jeito de menina mulher, madura. E daqui a uns anos, lá na frente vou olhar pra trás e ver a mulher que eu fui“, afirmou Paula. Confira os cliques: