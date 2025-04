Grave acidente na BR-364 em Mato Grosso deixa acreano morto e um ferido

A presidente da Associação Família Azul do Acre, Heloneida Gama, ressaltou a importância da ação para a comunidade da associação e agradeceu pelo programas que serão desenvolvidos pela Semulher

A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) iniciou, nesta quarta-feira, 2 de abril, uma programação especial voltada para mães atípicas em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo. O evento aconteceu na sede da Associação Família Azul do Acre (Afac), em Rio Branco, e contou com a palestra “Cuidando de Quem Cuida”, além do anúncio de novas iniciativas de apoio.

A palestra para mães atípicas “Cuidando de Quem Cuida” foi conduzida pela psicopedagoga, neuropsicopedagoga e coordenadora do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, Kátia Moreira. Foram abordados os desafios da inclusão, a importância da saúde mental das mães atípicas entre outros assuntos.

Durante todo o mês de abril, a Semulher promove ações voltadas ao bem-estar e à autonomia das mães de crianças com autismo. Entre as iniciativas está o Programa Impacta Mulher, com o curso profissionalizante de macramê, de fomento à independência financeira e o Programa Mulheres Recomeçando, com ciclos terapêuticos para acolhimento e fortalecimento emocional das participantes.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, destacou que a saúde mental das mulheres, principalmente aquelas que são cuidadoras é de suma importância, assim como o enfrentamento a violência. “Nosso objetivo é proporcionar suporte para essas mães, tanto emocional quanto profissional. Cuidar de quem cuida é fundamental para que essas mulheres tenham mais qualidade de vida e possam se fortalecer diante dos desafios diários”, afirmou.

A chefe do Departamento de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado, Vanessa Rosella, explicou que a programação segue ao longo do mês com as atividades previstas e atendimentos psicológicos em grupo voltados às mães atípicas, “reforçamos o compromisso da Semulher com o acolhimento e a valorização das mães atípicas”.

A presidente da Associação Família Azul do Acre, Heloneida Gama, ressaltou a importância da ação para a comunidade da associação e agradeceu pelo programas que serão desenvolvidos pela Semulher. “Quero agradecer a Secretaria da Mulher por ter trago [as ações], era uma vontade nossa receber os cursos e agora deu certo e podemos até planejar outros. Eu fico muito feliz com essa parceria”, disse.

“Eu gostei dessa palestra e achei muito importante. Sabemos que, muitas vezes, o foco é nas crianças e também precisamos de ajuda. A gente precisa ser cuidada para poder cuidar. Eu acho essa ação muito importante, as vezes tudo que precisamos é de apoio”, disse Jamily Susan da Silva.

