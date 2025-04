Capital do Acre atende 823 pacientes com autismo e investiga 393 casos em Dia Mundial de Conscientização

O CER III, unidade de referência para pessoas com deficiência localizada em Rio Branco, oferece atendimento multidisciplinar, que inclui neuropediatría, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e fisioterapia

Neste 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dados da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) revelam que o Centro Especializado em Reabilitação do Estado do Acre (CER III) atende atualmente 823 pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e acompanha 393 crianças em processo de investigação. Localizada em Rio Branco, a unidade é referência no atendimento a pessoas com deficiência no estado.

O CER III oferece um amplo suporte multidisciplinar, incluindo serviços de neuropediatria, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e fisioterapia. O centro realiza tanto o acompanhamento de pacientes com diagnóstico confirmado quanto daqueles em investigação, garantindo um cuidado integral desde os primeiros sinais.

O TEA é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Por se tratar de um espectro, suas manifestações variam em forma e intensidade, desde quadros mais leves até casos que exigem maior suporte. Especialistas destacam que o diagnóstico precoce, aliado a intervenções especializadas, é crucial para estimular o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida não apenas dos autistas, mas também de suas famílias.

A data serve como um alerta para a importância da inclusão e do acesso a serviços de saúde especializados. Em rio Branco, o trabalho do CER III tem sido fundamental para garantir que crianças e adultos com autismo recebam o atendimento necessário, promovendo maior autonomia e bem-estar.

Neste Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Sesacre reforça seu compromisso com políticas públicas que garantam direitos e apoio às pessoas com TEA, incentivando também a sociedade a conhecer mais sobre o espectro e a combater o preconceito. A mensagem é clara: entender e acolher as diferenças é o primeiro passo para construir uma sociedade mais inclusiva.

Uma das iniciativas do Estado para garantir a prioridade no atendimento em repartições públicas e privadas é a Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea), um documento digital que garante acesso a serviços e benefícios. O Acre é pioneiro na implementação e distribuição da carteira.

O processo de solicitação pode ser realizado por meio do portal oficial do governo do Acre: https://www.ac.gov.br.

