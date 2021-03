O pastor presidente do Ministério Vida Nova, Marcos Rocha, de 37 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 9, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) em decorrência da Covid-19. O pastor também foi vice-presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMARB).

Nas redes, o pastor Junior Salim lamentou o falecimento do colega de igreja e rogou a Deus que conforte a família e amigos nesse momento de dor.

“É difícil acreditar que este nobre homem de Deus nos deixou, mas nosso conforto e saber que, ele terminou sua batalha aqui na terra e está nos braços de nosso Deus, pastor Marcos grande amigo parceiro, irmão, guerreiro e de coração imenso que neste momento nosso Deus esteja com nossa amiga e irmã de batalha pastora Eva Costa e que nosso Senhor seja seu conforto”, escreveu.

Comentários