Dois assaltantes acabaram se dando mal ao assaltar um ciclista em Rio Branco. O caso aconteceu mais precisamente na Praça do Relógio do Sol, localizada no final da Getúlio Vargas, próxima à ponte do São Francisco, no bairro Vila Ivonete.

Jeferson Gonzaga Campos, 34 anos, e Aldecir Braga de Oliveira, 33 anos, foram feridos após tentarem contra a vida de policiais militares, que ao perceberem o roubo ao ciclista, deram voz de prisão aos meliantes. Eles não obedeceram e resolveram revidar, mas acabaram levando a pior. Jeferson foi ferido na coxa e Aldecir levou um tiro de raspão no pé. O criminoso jogou a arma de fogo usada no assalto dentro do Igarapé São Francisco.

Os dois bandidos foram socorridos por uma ambulância do Samu e após atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco, foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla). O celular roubado foi devolvido ao ciclista.

