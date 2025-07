“Nossa vocação é agrícola e ainda vamos ser gigantes”, diz Márcio Bittar durante visita à Expoacre 2025

Vítima tentou fugir após ser ferida, mas caiu e morreu em frente a casa vizinha; autora está foragida

Um homicídio violento registrado na manhã deste domingo (27) no bairro Mutirão 3, em Plácido de Castro, interior do Acre. A vítima, identificado como Eduardo Gomes de Jesus, de 32 anos, foi morto com um golpe de tesoura supostamente desferido por sua companheira, Francisca Barbosa dos Santos, de 50 anos, conhecida como “Chicona”.

De acordo com relatos de testemunhas, o casal passou a noite consumindo bebidas alcoólicas na residência onde moravam, uma casa de madeira localizada na rua Dr. Paulo Roberto dos Santos. Nas primeiras horas da manhã, uma discussão motivada por ciúmes teria culminado na agressão fatal. Francisca teria se descontrolado durante o desentendimento e atingido Eduardo com um golpe de tesoura.

Mesmo ferido, Eduardo tentou correr, mas caiu em frente à casa de um vizinho e morreu no local. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico, mas a equipe apenas constatou o óbito.

A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição da 2ª Companhia do 4º Batalhão isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, que realizou a perícia e a remoção do corpo. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) também esteve no local.

Segundo a polícia, Francisca Barbosa já tem histórico criminal e é suspeita de envolvimento em outros homicídios. Ela fugiu logo após o crime e segue foragida. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro.

