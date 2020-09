A informação foi confirmada pelo advogado dos dois acusados, Jorge Gomes de Freitas. Segundo ele, pai e filho foram condenados pelo crime de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, que tinha 26 anos na época.

O júri popular começou por volta das 8h na 1º Vara do Tribunal do Júri e terminou às 18h de segunda-feira (28). Valmirez Cavalcante foi condenado a mais de 16 anos, 11 meses e 17 dias e Nailson da Conceição a mais de 12 anos, 11 meses e 3 dias em regime inicial fechado.

O crime ocorreu no dia 10 de maio de 2015, no Dia das Mães, no posto de lavagem que a vítima era sócia, localizado no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco. Souza chegou a ser socorrido e internado no pronto-socorro da capital, mas não resistiu e morreu no dia seguinte após passar por duas cirurgias e sofrer três paradas cardíacas.