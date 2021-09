Passageiros reclamam de reajuste das passagens interestaduais na rodoviária

Cezar Negreiros

Os consumidores acreanos que precisam embarcar na Rodoviária Internacional com destino para outros Estados do país reclamam do preço salgado das passagens interestaduais. Afinal, a passagem de Rio Branco/Porto Velho (RO) é de R$ 129,00 a R$ 154,00, enquanto de Rio Branco/ Goiânia (Goiás) varia entre R$ 390,00 a R$ 515,00. “As passagens variam de empresa para empresa”, observou o agente de vendas, Gleison Santos, da empresa Eucatur.

Ele informou que desde o ano passado que as empresas de ônibus não reajustam o valor das passagens. Apesar da correção neste segundo semestre, o valor reajustado está bem abaixo dos constantes reajustes dos combustíveis. “Quem optou pelo carro leito paga mais caro, em relação com a viagem comercial”, revelou.

Para servidor da empresa TransBrasil, o valor da passagem continua o mesmo valor do primeiro semestre deste ano. A passagem para Rio Branco/Cruzeiro do Sul o preço é de R$ 148,00, a diferença para a passagem com destino a Porto Velho é de seis reais.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou reajuste de 6,981% dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, conforme a Resolução 4.166/2021. O coeficiente tarifário em vigor vale para as linhas de ônibus de longa distância e não se aplica ao transporte rodoviário interestadual e internacional semiurbano de passageiros (até 75 km).

Reajuste

Este reajuste autorizado pelo governo federal é extensivo aos ônibus (convencionais ou leitos), de acordo com a decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU) deste mês. A reportagem do jornal A Tribuna procurou a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC), mas o servidor informou não tinham recebido nenhum pedido do setor de transporte coletivo de reajuste da passagem das empresas que fazem o transporte internacional.