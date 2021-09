Faca fica cravada nas costas de jovem, após tentativa de homicídio em Tarauacá

Uma tentativa de homicídio foi registada na noite da última segunda feira 5, na rua Isaura Borges (bairro Triângulo) no município de Tarauacá. Dados da ocorrência policial dão conta que a vitima José Lucas Fontenele 22,conhecido por “pezão” foi levado ao hospital por populares com uma faca cravada em sua costa.

José Lucas disse aos policiais que por volta das 21 horas, estava sentado na área de sua residência quando um indivíduo se aproximou desferiu uma facada nas suas costa sendo que a faca ficou cravada. A família suspeita de um jovem conhecido por André.

Os médios estão realizando exames para saber as possíveis lesões, principalmente nos pulmões e, só aí, decidirão se retiram a faca ou vão enviar a vítima para o hospital do Juru em Cruzeiro do Sul, distante 350 de Tarauaca onde ocorreu a tentativa de homicídio.