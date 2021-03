A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-AC) comemorou no início da noite de hoje (10) a aprovação do parecer pela Comissão Cientifica da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) do pleito de certificação internacional de área livre de aftosa sem vacinação para o Estado do Acre e outras federações que compõem o bloco I.

“Chegou a oportunidade que todos do setor pecuarista sonhava, de ampliação da participação do mercado internacional. Isso representa muito para todos que há décadas investem no setor produtivo”, disse Milani.

Ela lembrou que o estado do Acre produz a melhor carne da Amazônia, o conhecido boi verde, que segundo a parlamentar “é sinônimo de qualidade”, acrescentou.

Ainda de acordo Vanda Milani, a pecuária é responsável por mais de 60% da arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) gerando riquezas de mais de R$ 150 milhões por ano.

A parlamentar enalteceu o esforço conjunto dos setores públicos e dos pecuaristas, destacando o trabalho do MAPA e do IDAF no Acre.

“O Fernando Bortoloso e o Francisco Thum, os técnicos das duas instituição tiveram um papel importante nas estratégias exigidas pelos organismos nacionais e internacionais, assim como os pecuaristas que se tornaram grandes parceiros desde o reconhecimento nacional até esse passo importante para a certificação internacional”, analisou a deputada.

A deputada tem audiência nesta quinta-feira (11) com a ministra Tereza Cristina. Além de agradecer o apoio institucional, Vanda Milani vai tratar de convênios entre o Ministério da Agricultura e o IDAF e a questão fundiária.

