O ensinamento de Jesus Cristo sobre a caridade de que “a nossa mão esquerda não deve saber o que fez a mão direita” parece não valer para os políticos. Ao contrário do preceito do Mestre, a maioria deles, toca as trombetas aos quatro ventos para qualquer ação por menor que seja. Esse é o jogo da política propagandear o máximo possível qualquer atitude para se tornar imprescindível na próxima eleição. Tudo bem se isso se fosse apenas uma competição para ver quem ajuda mais a população. Mas não é bem assim.

Primeiro que qualquer parlamentar ou executivo eleito tem a obrigação de ajudar o povo que lhe concedeu o mandato. E o faz com recursos públicos e não próprios, portanto, está apenas cumprindo o papel que lhe foi concedido. Agora, o problema é que muitos políticos não querem apenas prestar contas daquilo que estão fazendo, mas destruir os seus adversários. Aí as coisas se complicam porque é criado um clima de guerra e quem acaba sendo a vítima é o povo.

A pandemia de Coravírus tornou essa prática “politiqueira” ainda mais cruel. Enquanto milhares de pessoas estão morrendo tem gente querendo só aparecer para se cacifar às próximas eleições de 2022. Sem falar na politização da pandemia que tem trazido muito sofrimento. Chegamos ao absurdo de termos protocolos de medicamentos e de prevenções contra o Coranavírus da esquerda e da direita. Uns usam máscaras e outros não, tem aqueles que defendem o isolamento social enquanto outros grupos condenam essa prática. Tem os adeptos da cloroquina e os que torcem o nariz para o medicamento. Uma insanidade coletiva que desconsidera a ciência.

Realmente não dá pra entender aqueles que estão colocando a política acima de questões humanitárias. Será que não entendem que essa doença cruel não escolhe ideologias? O vírus ataca sem discriminação pessoas da esquerda e da direita, brancos, negros e índios, homens, mulheres e homossexuais, ricos e pobres.

Infelizmente no Acre onde as pessoas respiram política diariamente as coisas ainda são piores. Assistimos alguns personagens em plena campanha eleitoral para 2022 surfando num populismo barato para conseguirem os cargos políticos desejados. Esquecem que vivemos um momento de incertezas e que o melhor a fazer é ajudar indiscriminadamente para fortalecer a vida e a saúde da população. A política mais eficiente para esse momento é a união.

Para finalizar vale ressaltar que todos os esforços do Governo do Estado, somados às ações da Bancada Federal acreana e a ajuda do Governo Federal são igualmente importantes para o povo do Acre. Não tem mais e nem menos. E ninguém queira ser mais bonito que o outro porque pode estar “pagando mico” batendo no peito e se olhando no espelho enquanto muita gente está morrendo de Covid-19 ou passando fome por conta da retração da economia.

O conselho é que os nossos políticos se desapeguem das suas vaidades e sigam a máxima de Jesus de “não deixar a mão esquerda saber o que a direita está fazendo”. Afinal, como dizia o Rei Salomão, o resto é tudo vaidade e vento que passa…

Nelson Liano Jr.* Diretor de comunicação da Secom

