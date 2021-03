Mais um grave acidente nas rodovias do Acre deixa um morto e um ferido. Dessa vez a tragédia foi familiar, onde o pai Naum Gomes, de 39 anos, morreu e seu filho, N.S.G de 14 anos, ficou ferido na tarde desta terça-feira (2), no km 6 da BR-364, na região do Belo Jardim, em Rio Branco.

Segundo Informações de populares, pai e filho trafegavam em uma motocicleta modelo Suzuki 125 YES de cor azul no sentido Porto Velho a Rio Branco, quando o condutor do veículo Fiat Palio, placa NXR-0380, de cor vermelha, com uma carretinha reboque, trafegava no sentido contrário.

O condutor do carro perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, e ao tentar fazer uma manobra para retomar a pista correta, a carretinha acabou colidindo de frente com as duas vítimas na moto. Com a força do impacto, Naum sofreu um traumatismo craniano e uma fratura na perna, que o levou a morte ainda no local. Já o filho que estava na garupa da moto sofreu apenas algumas escoriações.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância de suporte avançado (01), mas quando os socorristas chegaram ao local, só puderam atestar a morte de Naum. Já o adolescente de 14 anos foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

