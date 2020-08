Uma ação conjunta do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira, 11 integrantes da facção Bonde dos Treze, nas cidades de Rio Branco e Sena Madureira.