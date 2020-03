A superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Acre divulgou o balanço positivo da Operação Lábaro, executada entre os dias 10 e 29 de fevereiro e que contou com o reforço de servidores de outros estados para o cumprimento da operação.

No período que durou a operação, houve fiscalização em mais e 5 mil veículos e abordagem em quase 4 mil pessoas. O arrocho na fiscalização permitiu que a PRF conseguisse apreender 40 quilos de cocaína, 1 quilo de skunk e 100 gramas de maconha.

No total, 40 pessoas foram presas, entre flagrantes e foragidos da justiça com mandados de prisão em aberto, por vários crimes. Foram apreendidos ainda 240 eletrônicos, 11 pneus, 42 peças de vestuário, além de 1 espingarda, 1 revólver, 1 pistola e 70 munições.

A operação ocorreu ao longo das BRs 317 e 364, em Rio Branco, nas divisas do Acre com Amazonas e Rondônia e na região de fronteira com os países vizinhos da América do Sul.

