Durante toda a manhã desta terça-feira, dia 03, as polícias Civil e Militar deram continuidade nas diligências com objetivo de prender em flagrante, pessoas envolvidas nas execuções de faccionados rivais.

O trabalho foi acompanhado pelo delegado titular de Xapuri, Cléber Gnatta. De acordo com o Inspetor Investigador Eurico Feitosa, que coordenou as diligências, foram conduzidos oito pessoas envolvidas com o grupo de faccionados.

Durante a operação, um revolver calibre 38 que foi usado na última tentativa de homicídio ocorrido na madrugada da segunda-feira passada, foi localizado e apreendido.

Todo trabalho das Polícias Civil e Militar evitou que outras pessoas ligadas a grupo de facção rival, fossem executadas na cidade de Xapuri. De acordo com os trabalhos de investigação da Polícia Civil do município, foi relatado que outras pessoas poderão presas por envolvimento no tráfico de drogas e facção criminosa.

