Ônibus cai de penhasco e mais de 30 morrem na Bolívia

O coronel Juan Luis Cuevas, sub-chefe da polícia, diz que o motorista tentou dar passagem para um veículo que viajava no sentido contrário e “não calculou a largura da estrada”, segundo as primeiras informações.

Mas a polícia ainda investiga as razões do acidente, que já é a maior tragédia rodoviária deste ano na Bolívia. Em 3 de março, um ônibus caiu em um precipício na estrada entre Santa Cruz e Cochabamba e 21 pessoas morreram (veja no vídeo abaixo).