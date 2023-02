Número 1 do mundo do fisiculturismo posta foto com acreano, que agradece: “Muito honrado”

Por Willamis Franca

O número 1 do mundo no fisiculturismo atual, Chris Bumstead, conhecido como Cbum, fez uma postagem em seu Instagram, atualmente com 14 milhões de seguidores, engrandecendo o esporte e a competição que acontece em Las Vegas onde os maiores fisiculturistas se apresentam.

Cbum postou em seu perfil uma foto com o acreano Ramon Dino, o número 2 do mundo na competição.

Na postagem, Chris Bumstead agradeceu ao seu adversário pela amizade e a relação que eles têm dentro e fora do palco.

“Grato por essas batalhas no palco e pelos relacionamentos que elas levam fora do palco. É difícil colocar em palavras a conexão que você pode ter com alguém que você mal conhece além do fato de que você está perseguindo o mesmo sonho e colocando cada grama do seu ser para realizá-lo. Classic Physique é uma divisão competitiva maluca da qual tenho a honra de fazer parte. Um grupo de cavalheiros de classe se esforçando para ser o melhor que podem ser”, disse Cbum.

O atleta e fisiculturista Ramon Dino agradeceu a menção em seu Instagram e disse se sentir honrado por ter sido citado pelo atleta.

“Sim, irmão, e obrigado por isso, muito honrado por lutar contigo, obrigado por inspirar e motivar” completou Ramon.

