Elenco do Independência chega e Eric Rodrigues comanda coletivo

Depois de dois meses de treinamentos no Rio de Janeiro, o elenco do Independência desembarcou na manhã desta quinta, 9, na capital acreana e no período da tarde, no Marinho Monte, o técnico Eric Rodrigues comandou um treinamento coletivo contra a equipe Sub 20.

“Vamos seguir trabalhando forte. O nosso objetivo é tentar a conquista do título” disse o treinador Eric Rodrigues.

Avaliar a base

Segundo Eric Rodrigues, sete atletas do Sub 20 serão aproveitados no elenco profissional e o coletivo foi importante para uma primeira avaliação.

“Pretendo trabalhar com 30 atletas e por isso vamos subir alguns garotos da base”, explicou o técnico.

Treino em dois períodos

O elenco do Independência trabalha em dois períodos nesta sexta, 10, no Marinho Monte.

O meia Dodô, campeão Estadual pelo Humaitá, acredita em um Tricolor forte no campeonato.

“Temos um grupo de qualidade e precisamos seguir treinando forte. O Estadual é uma competição difícil”, avaliou Dodô

