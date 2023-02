Educação se reúne com federações esportivas do Acre

O Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) se reuniu, ao longo de toda a semana, com 19 federações acreanas, como as de futsal, vôlei, basquete, badminton, tênis de mesa, xadrez, ginástica rítmica e atletismo, além da Federação Acreana de Desporto Escolar (Fade).

Na pauta dos encontros, de acordo com o chefe de Departamento de Esportes da SEE, Egileudo Castro, o plano de trabalho para o ano de 2023 e a prestação de conta das federações relativa a 2022. “Isso é importante para que possamos fomentar as parcerias para este ano”, afirmou.

Outro assunto debatido foi a apresentação do calendário esportivo, inclusive as seletivas municipais e estadual dos Jogos Escolares, que se iniciam em março, tanto na capital quanto no interior.

Esses encontros, além de firmar compromissos com o esporte acreano, também são um chamamento do governo do Estado para a realização de parcerias com foco na descentralização das ações. “Nossa meta é fortalecer, este ano, o esporte também no interior do estado”, explicou o gestor.

O debate com as federações envolveu jogos comunitários e universitários. Para Egileudo, é fundamental trazer as pessoas mais carentes, da periferia, para a realização de atividades esportivas, como estratégia para desviá-las do mundo da criminalidade e do uso de entorpecentes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários