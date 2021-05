Novo lote de vacinas contra a covid-19 começa a ser distribuído nesta quinta-feira (13)

Ouça áudio:

Neste estoque, estão doses da AstraZeneca/Oxford e da CoronaVac

A partir desta quinta-feira (13), o Ministério da Saúde começa a enviar aos estados um novo lote com 5,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Neste estoque, estão doses da AstraZeneca/Oxford e da CoronaVac.

A nova remessa é destinada à segunda dose para trabalhadores da área de saúde e para as faixas etárias de 65 a 69 anos e de 85 a 89 anos, além de povos indígenas, ribeirinhos e comunidades quilombolas e pessoas com deficiência permanente.

As doses dessa remessa também devem ser destinadas a gestantes e puérperas após a suspensão da aplicação da AstraZeneca/ Oxford com a morte de uma gestante no Rio de Janeiro que recebeu o imunizante. As mulheres deste grupo devem tomar as vacinas CoronaVac e Pfizer.

Diante da falta de doses para a segunda aplicação pela falta de matérias-primas, especialmente no caso da CoronaVac, a orientação do Ministério da Saúde é que as pessoas tomem a segunda dose mesmo que tenha sido ultrapassado o tempo indicado para ela.

Fonte: Brasil 61