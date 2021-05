Juntos há 69 anos, idosos lutam contra a Covid e são internados no mesmo quarto de hospital no Acre

Por Aline Nascimento

Juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O casal de idosos Josefa Felipe da Cunha, de 88 anos, e Antônio Oliveira da Cunha, de 94, está internado no mesmo leito do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, para tratar a Covid-19. Os dois estão casados há 69 anos e não conseguem ficar separados.