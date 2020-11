A pesquisa Delta também mostrou o percentual de votos válidos, que exclui brancos e nulos, obtidos por cada candidato

José Pinheiro

Faltando pouco mais de um dia para as eleições municipais, a Delta Agência de Pesquisa divulgou os números da corrida eleitoral em Rio Branco. Os pesquisadores ouviram 800 eleitores entre os dias 10 e 12 de novembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,5%. A pesquisa foi registrada no TRE/AC sob o número AC-00121/2020.

De acordo com a Delta, Tião Bocalom lidera a pesquisa estimulada com 34%. Socorro Neri (PSB) aparece com 21%. Minoru Kinpara 16%. Roberto Duarte (MDB) tem 10% dos votos válidos. Daniel Zen, do PT, pontuou 3%. Jamyl Asfury (PSC) e Jarbas Soster (Avante) têm 2% e 1%, respectivamente. Não souberam responder representam 8%. Brancos e Nulos 6%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, Tião Bocalom aparece com 32%; Socorro Neri, 19%; Minoru Kinpara 15%; Roberto Duarte 8%; Daniel Zen se manteve com 3%, Jamyl Asfury 2% e Jarbas Soster 1%. Não sabem ou não responderam são 16%. Branco e Nulos 5%.

Votos válidos

A pesquisa Delta também mostrou o percentual de votos válidos, que exclui brancos e nulos, obtidos por cada candidato, que é o contabilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Tião Bocalom (Progressistas) tem 39,47% dos votos válidos. Socorro Neri (PSB) 24,08%; Minoru Kinpara (PSDB) 18,13%; Roberto Duarte (MDB) 11,75%; Daniel Zen 3,34%; Jamyl Asfury (PSC) 2,18% e Jarbas Soster (Avante) 1,02%.

Rejeição

Quando questionado em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, A prefeita de Rio Branco Socorro Neri, que disputa à reeleição desbancou Daniel Zen (PT), sempre o mais rejeitado até aqui. Socorro Neri aparece com 28% de rejeição. Na sequência vem Daniel Zen com 16%, Roberto Duarte e Minoru Kinpara com 9%, cada. Jarbas Soster 4% de rejeição por parte do eleitorado e Jamyl Asfury com 2%. Os que não souberam responder são 23%.

Avaliação de Socorro Neri

A prefeita Socorro Neri, apesar da rejeição, tem uma administração bem avaliada pelos entrevistados: 45% deles dizem aprovam a gestão da socialista. Já 44% desaprovam e 11% não souberam responder.

