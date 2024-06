No Panorama, produtores de macaxeira recebem incentivo da prefeitura

A farinha do Acre é considerada uma das melhores do Brasil e já faz parte da identificação da população do estado e não pode faltar na mesa dos acreanos, gerando renda e aquecendo a economia de Rio Branco. O que vem ao encontro do que a gestão municipal defende: campo rico, cidade rica.

Uma agroindústria localizada no Panorama, zona rural de Rio Branco é assistida pela prefeitura e está dentro dos padrões técnicos para a produção de farinha, goma, beiju e outros derivados da macaxeira. A cadeia de produção começa pelo plantio do tubérculo que é a matéria prima para a produção da farinha.

O produtor rural Osias Ferreira é proprietário de uma área de 8 hectares onde ele plantou mandioca com auxílio técnico da prefeitura. Hoje, ele entende que é possível plantar sem o auxílio do fogo.

“Antigamente eu achava que sem queimar a gente não produzia, mas aí foi indo com a ajuda dos técnicos, das pessoas desenvolvendo, a prefeitura, os apoios que a gente precisa aqui na zona rural, a gente tem sim como manter as plantações sem fogo, tendo os maquinários, as mecanizações, a gente produz com os adubos, com a ajuda do calcário para tirar a acidez da terra. Eu tô vendo já o resultado.”

Osias vendeu toda produção para o produtor rural Leandro Medeiros, dono da agroindústria. Ele produz todos os produtos derivados da macaxeira.

“Essa parceria de prefeitura e produtor é muito importante para nós como produtor, porque hoje tem a garantia da venda do produto e com o incentivo da prefeitura a gente está conseguindo produzir em mais quantidade por hectare a macaxeira. Essa parceria que está dando certo, a prefeitura entrou com calcário, adubo, o arado e continua dando esse apoio para nós, o transporte. Então esse conjunto está fazendo que a cadeia produtiva da macaxeira aumente”, disse Leandro.

“Os produtores estão animados e está aumentando a capacidade produtiva de cada regional. Sabendo que os solos estavam degradados, com assistência técnica, com mecanização, com a adubação a gente consegue maior produtividade por área plantada. Então, com isso a gente diminui a queima, que o produtor mesmo já vem falando que não precisa queimar pra produzir. E com assistência técnica consegue fazer toda a produtividade aumentar em Rio Branco e todo mundo ganha”, explicou o coordenador técnico da secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), Gleison Aguiar.

Na agroindústria o processo de produção da farinha, também passou por todo o auxílio técnico da Seagro. O que é produzido aqui, abastece boa parte dos comércios da cidade.

“Hoje a gente está levando, só para o comércio local, uma capacidade em média de 1.500 de goma semanal, 1.200 litros de tucupi. Além também do aproveitamento da massa para a fábrica de colorau”, destacou Leandro.

A cadeia produtiva gera centenas de empregos. A agroindústria do Leandro é moderna e atente todas as exigências técnicas de produção.

“O produtor arranca a mandioca, a indústria paga por quilo.Então a gente tem essa parceria do caminhão da secretaria que está cedido para a associação trazer até a água para a indústria. Ela chega, passa pelo processo da área suja, pelo processo do descascamento, vem pro servador e aí passa para área limpa que é destinado ou pra tirar a goma ou fazer a farinha”, concluiu Leandro.

