Mailza Assis remaneja cargos comissionados da Segov para outras secretarias

Apesar do presidente Lula não ter visitado o Acre neste mandato, diversos ministros já vieram ao estado

Maria Fernanda Arival

Desde o início do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2023, o Acre foi um dos estados que ainda não recebeu a visita do presidente.

Segundo o site Metrópoles, os campeões de visitas do presidente foram São Paulo, com seis viagens, Rio de Janeiro, com cinco, e Rio Grande do Sul, com quatro. Os dados foram levantados pelo site por meio da plataforma Agenda Transparente, da agência Fiquem Sabendo, especializada em Lei de Acesso à Informação.

O Rio Grande do Sul subiu na lista de viagens de Lula após as diversas visitas a cidades afetadas pelas enchentes neste ano, no mês de maio.

Enquanto o presidente visita mais de uma vez o mesmo estado, deixou de visitar outros estados desde o início do mandato, como o Acre, Rondônia, Santa Catarina, Goiás e Tocantins. Nos dois últimos estados, o Planalto previu idas para eventos de aproximação com o agronegócio, mas as viagens não aconteceram.

O presidente Lula foi convidado por autoridades para visitar o Acre durante o primeiro ano deste mandato, inclusive pelo governador Gladson Cameli durante alguns encontros.

Ministros de Lula

Apesar do presidente não ter visitado o Acre, o estado já recebeu diversos ministros do Governo Lula, inclusive cinco em apenas uma semana. A primeira visita ministerial foi dupla, em março de 2023, durante as enchentes que atingiram o Acre. De cara, os ministros Waldez Goes, do Desenvolvimento Regional, e Marina Silva, Meio Ambiente, desembarcaram no Acre.

Depois foi a vez do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, cumprir agenda no Acre. O ministro desembarcou em Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, para inaugurar e apresentar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2).

Mais uma vez, um mês depois, o Acre recebeu a visita dupla de ministros. Em junho, foi a vez de Marcio Macedo, ministro da Secretaria da Presidência e Waldez Goes, que retornou ao estado pela segunda vez como ministro, participaram da Plenária Estadual do PPA Participativo 2024/2027.

Em agosto, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara chegou ao Acre para participar da cerimônia do Festival Mariri. Em outubro, foi a vez do ministro da Educação, Camilo Santana, de visitar o Acre e fazer anúncios importantes.

Novembro foi marcado por receber as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara mais uma vez no Acre. As duas desembarcar em Mâncio Lima, para lançar na Terra Indígena Puyanawa, um projeto com recursos do BNDES, oriundos do Fundo Amazônia, em parceria com a Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (Opirj).

Neste ano, durante as enchentes os municípios de Rio Branco e Brasiléia recebeu a visita da comitiva do Governo Federal, composta pelos Ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet e outros dois ministros do presidente Lula, Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), vieram ao Acre para participar de de um debate sobre o corredor interoceânico, rota de exportação que liga o Acre ao Peru pela BR-317.

O Acre sediou o 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Rio Branco. Para participar do Fórum, três ministros do Governo Federal estão confirmados, sendo Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O Acre recebeu em uma semana a visita de 5 ministros do presidente Lula, que anunciaram nada mais nada menos de cerca de R$ 1,1 bilhões em recursos para o estado. Esse sem sombra de dúvidas será um dos maiores investimentos que o Acre recebeu de uma vez só.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários