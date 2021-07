No Conversa Franca, Alessandra Marques polemiza ao falar sobre Bolsonaro e Lula

Em entrevista no podcast Conversa Franca, com o jornalista Willamis França, a promotora de Justiça do Ministério Público do Acre e professora universitária, Alessandra Garcia Marques, polemizou ao dizer que no Brasil há uma polarização.

Alessandra disse que há os que defendem o ex-presidente Lula, que aparece na pesquisa do Data Folha com 58% das intenções de votos, e há os que defendem o presidente Jair Bolsonaro, que aparece com 31% das intenções de votos em um eventual segundo turno com Lula.

“Hoje nós estamos entre dois extremos, ou você gosta de um condenado, que foi condenado em todas as instâncias, que foi solto pelo Supremo, ou você gosta do presidente. E se você gostar de um, você é inimigo do outro. Eu acho que nós precisamos ir além disso. A gente precisa discutir qual é o Brasil em que a gente quer viver”, disse Alessandra Garcia Marques.

Ainda de acordo com a promotora, a forma de ingresso no Supremo Tribunal Federal (STF) por indicação do presidente da República “faliu”. Ela defende a ocupação das vagas por juízes de carreira.

“A forma de ingressar no STF faliu. Não deu certo. É melhor colocar juiz de carreira no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, se essa estrutura não for rompida, nós só vamos piorar”, destaca.