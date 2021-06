No aniversário, dentista lança campanha para comprar aparelhos e melhorar atendimento a pacientes de UTI no AC

Única dentista a fazer parte da equipe médica multiprofissional de UTI no estado, Wânia contou que a campanha começou após um plantão no qual ela teve dificuldade para atender um paciente e ao chegar em casa, o filho dela, de 23 anos, perguntou o que gostaria de ganhar de aniversário – celebrado no dia 12 de junho- foi quando ela disse que que queria ganhar um aparelho de ultrassonografia com jato de bicarbonato e um laser de baixa potência.