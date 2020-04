Crime ocorreu na noite de terça (21) no Conjunto Joafra, em Rio Branco. Vítima está na UTI em estado grave.

Por Aline Nascimento, G1 AC

Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado no Acre. Na noite de terça-feira (21), uma mulher foi esfaqueada pelo marido dentro de casa na frente do filho e da neta de 5 anos. O suspeito fugiu após cometer o crime, segundo a família da vítima.

A mulher está internada na Unidade Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro da capital acreana em estado grave. A família pediu que o nome dela não fosse divulgado. A reportagem, um parente, que pediu para não ter o nome divulgado, contou que a mulher estava assistindo televisão quando foi agredida. A família não soube dizer se houve alguma discussão ou desentendimento antes. O parente relatou que o suspeito é ciumento e agressivo com a vítima. Ainda segundo a família, as crianças estavam na sala no momento do crime. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e socorreu a vítima. A Polícia Militar esteve na ocorrência, isolou o local, mas não conseguiu encontrar o suspeito. a reportagem tentou ouvir também alguém da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas não obteve retorno até esta publicação. Violência contra a mulher Este novo caso soma-se a outros registrados de violência contra a mulher nos últimos dias. No dia 13, Sara Araújo foi morta a tiros pelo marido quando chegava para trabalhar na Fundação Hospitalar do Acre. Ele se matou horas depois de cometer o crime.

Dois dias depois, Carina Martins foi assassinada em Tarauacá, interior do Acre, pelo marido, que confessou o crime e disse que os dois discutiram porque ele olhou o celular dela. O filho do casal, de apenas um ano, estava com eles no momento do crime. O homem foi preso dias depois tentando fugir em uma bicicleta.

Comentários