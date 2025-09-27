Extra
Natailane Silva é eleita Rainha do Rodeio 2025 na abertura da programação da Expo Fronteira em Assis Brasil
A noite da última quinta-feira, 26 de setembro, foi marcada por beleza, cultura e grande participação popular com a escolha da Rainha do Rodeio 2025, em um desfile realizado na Praça Central de Assis Brasil.
O evento reuniu um grande público e contou com a participação das candidatas Keury Souza, Bruna Gadelha, Fernanda Gifone, Sandy Santos e Natailane Silva, que encantaram a torcida e os jurados com elegância e simpatia.
O desfile foi organizado pela Diretoria de Cultura, com apoio de sua equipe, e contou com a presença do prefeito Jerry Correia, além de secretários municipais e vereadores, reforçando o compromisso da gestão com os eventos culturais e a valorização local.
A programação também incluiu apresentação de dança, a participação de jurados convidados e dois momentos musicais: o agito do DJ que abriu a noite e, em seguida, o show da dupla Cristiano Paulo e Daniel, garantindo animação ao público presente.
O prefeito Jerry Correia parabenizou as candidatas e destacou a importância da Expo Fronteira para o fortalecimento da cultura e economia do município. Ele agradeceu a presença do público, os organizadores e todas as jovens que aceitaram o desafio de representar o rodeio.
O evento foi mais um grande marco na abertura da programação da Expo Fronteira 2025, evidenciando o talento e a participação da juventude assisbrasilense.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE CANCELAMENTO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2025
A Comissão Permanente de Licitações do SEBRAE – Acre, designada pela Portaria SUPER nº. 008/2025 de 11 de fevereiro de 2025, torna público para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2025, cujo objeto tem por finalidade a Aquisição e instalação de conjunto de racks com confinamento para ambiente de missão crítica, sistema de confinamento de corredor frio com alta disponibilidade, incluindo ar condicionado de precisão, quadro de distribuição elétrica, pdus (power distribution units), sistema de monitoramento ambiental e de segurança, além de grupo gerador com potência nominal mínima de 60 kva, destinado a modernização do datacenter do SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos., em decorrência da NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ALGUNS AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA e que são fundamentais para o bom desenvolvimento do processo licitatório. Ao tempo, que esta Comissão Permanente de Licitação informa que o objeto supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitando a RESOLUÇÃO CDN 493/2024.
Rio Branco/Acre 26 de setembro de 2025
Ponte da Sibéria, que vai integrar distritos de Xapuri, entra em fase de conclusão e governador prevê entrega para outubro
Para acompanhar a finalização da Ponte da Sibéria, o governador do Acre, Gladson Camelí, esteve em Xapuri nesta quarta-feira, 24, onde pode ver a protensão dos cabos, além da armação da laje e das vigas, que são a parte final da estrutura que vai interligar o primeiro e segundo distritos da cidade, que tem 18.243 habitantes.
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados nesta etapa, que alcançou 93% da sua conclusão. Com extensão total de 363 metros, a obra tem orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões de investimento do Estado.
O governador Gladson Camelí anunciou que a tão aguardada ponte que ligará o bairro da Sibéria à zona urbana do município será inaugurada até o final de outubro. Emocionado, ele afirmou estar orgulhoso com o avanço da obra e destacou que ela representa uma resposta direta aos críticos que duvidaram de sua capacidade de entrega.
“Estou com muito orgulho, chega a me arrepiar. Com fé em Deus, vou dar a resposta aos meus adversários que me criticam, vou mostrar que estou pegando a pá de concreto para chancelar a união entre o bairro da Sibéria e a zona urbana de Xapuri”, declarou.
Camelí também ressaltou que a obra só está sendo possível graças à união entre diversos órgãos do governo, e representa o cumprimento de um direito constitucional: o de ir e vir. “Essa obra vai entrar para a história porque estamos cumprindo o que está na Constituição: o direito de ir e vir das pessoas.”
O governador mencionou ainda a ansiedade da comunidade local e garantiu que o bairro da Sibéria será beneficiado com uma estrutura que ficará marcada na história da cidade. “O povo está ansioso, e não tenham dúvida do sucesso que será essa ponte”, disse.
Ele destacou a importância da união de esforços para a conclusão da obra da ponte que liga Xapuri ao bairro da Sibéria. “Essa é a prova concreta de uma mobilização conjunta entre equipes, poder público, bancada federal, governo estadual, prefeitura municipal e, principalmente, desses guerreiros que trabalharam incansavelmente, dia e noite, com empenho e dedicação”, afirmou.
Camelí ressaltou o simbolismo da construção: “Enquanto muitos países derrubam pontes, o Acre está construindo. Hoje estamos nos últimos retoques para unir definitivamente as duas cabeceiras. Até o final de outubro, vamos inaugurar essa obra tão sonhada pelo povo de Xapuri e da Sibéria.”
Segundo o governador, a ponte representa mais do que infraestrutura: “Essa obra acaba com a separação entre Xapuri e o bairro da Sibéria. É a união da população. Cumpro aqui minha promessa de garantir o direito à vida e à dignidade das pessoas.”
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o compromisso do órgão com a determinação do governador Gladson Camelí e com a população de Xapuri. “O Deracre está cumprindo a missão que nos foi dada pelo governador, avançando rumo à entrega de uma obra histórica para Xapuri e para o bairro da Sibéria. Essa ponte vai beneficiar diretamente mais de 5 mil pessoas”, afirmou.
Sula reforçou o papel institucional do departamento: “O Deracre é isso: compromisso, responsabilidade, é entrega. Estamos aqui para cumprir nossa obrigação com o povo do Acre.”
O prefeito de Xapuri, Maxusel Maia, celebrou o avanço das obras da Ponte da Sibéria e destacou o impacto positivo das ações do governo estadual na vida dos moradores. “Hoje é um dia de muita emoção para o povo de Xapuri. Tenho dito que o governo Gladson Camelí tem transformado os maiores sonhos da nossa população em realidade”, afirmou.
Maia relembrou conquistas recentes e reforçou a importância da nova ponte: “Há duas semanas inauguramos a tão esperada Estrada da Variante, e agora acompanhamos de perto a fase final da construção da Ponte da Sibéria, que, como disse o governador, será inaugurada até o fim de outubro. É motivo de muita alegria e gratidão para todos nós.”
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 90008 – 008/2025
OBJETO: “MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTOS DE PEÇAS”
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data da Abertura: 21.10.2025 as 10:00h (horário de Brasília)
Retirada do Edital: 25/09/2025 à 20/10/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected] , de Segunda à Sexta-feira de 07h00m as 13h00m .
Assis Brasil -AC, 24 de setembro de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Dec.329/2025
