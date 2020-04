O governador Gladson Cameli (Progressistas) disse na tarde desta terça-feira (7) que não há a menor possibilidade de atraso no pagamento do salários dos servidores públicos do Acre, em meio a grave crise econômica no Brasil e no exterior.

A declaração de Cameli, vem após rumores de que com a queda do repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE), o governo corria o risco de não pagar os salários já no mês de abril e maio. Porém, o chefe do executivo rechaçou a possibilidade e fez questão de tranquilizar o povo, em especial os servidores efetivos e comissionados. “Não há mínima possibilidade de atrasar o salário do servidor público! Chance zero. O valor realmente caiu, mas o salário deles tá garantido para os próximos meses”, argumentou o gestor que disse hoje que o decreto de isolamento deve ser flexibilizado de modo a movimentar a economia do Estado.

Comentários