Municípios que têm investido em ações de qualidade de vida da população idosa têm até esta sexta-feira (10) para participar do mapeamento de boas práticas realizado pelo Departamento de Atenção ao Idoso do Ministério da Cidadania.

O formulário está disponível no portal do Ministério. Dezoito iniciativas exitosas serão selecionadas para compor um guia. O material será distribuído em todo o país com o objetivo de motivar para o envelhecimento saudável.

As experiências devem estar de acordo com as oito dimensões da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, referenciadas no Guia Global das Cidades Amigas das Pessoas Idosas da Organização Mundial de Saúde (OMS): ambiente físico, transporte e mobilidade urbana; moradia; participação; respeito e inclusão sócia; comunicação e informação; oportunidade de aprendizagem; e apoio, saúde e cuidado.

