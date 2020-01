Nos primeiros nove dias de 2020, o impostômetro aponta que a população de Rio Branco já atinge a marca de R$ 4,7 milhões em impostos pagos

Com base no impostômetro, em 2019 o estado do Acre arrecadou pouco mais de R$ 3,8 bilhões, apresentando crescimento significativo comparado a 2018.

O estado aumentou 9% de um ano para outro. Os números são atualizados em tempo real, e correspondem ao cálculo entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano passado. O valor acreano corresponde a 0,16% do total nacional, que resultou em R$ 2,5 trilhões ano passado.

O presidente da Associação Comercial do Acre – Acisa, Celestino Oliveira, disse que mesmo com esse montante arrecadado, ainda não é possível cobrir as despesas do estado, pois o governo ainda é muito pesado e não cabe no bolso do estado, forçando o aumento dos impostos.

“A Acisa entende que este círculo vicioso precisa mudar, pois é necessário criar um ambiente de investimento privado no estado. No ponto de vista da entidade este é o caminho mais seguro. Cada ano que passa a arrecadação está maior, e a tendência é que continue crescendo, pois, o montante não cobre as despesas do estado, que é algo em torno de R$ 6,5 bilhões”, afirma.

O impostômetro foi criado em 2005 e informa o valor total de impostos, taxas, contribuições e multas que a população brasileira paga para a União, os estados e os municípios. A página que dispõe os dados tem parceria com Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). A ferramenta tem a função de conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade.

