O governador Gladson Cameli (PP) anunciou na sede do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na quinta-feira (9), a contratação dos profissionais aprovados no concurso da Polícia Civil, para a área de segurança pública do Acre.

Ao lado do deputado Roberto Duarte , Cameli explicou que o governo aguarda um parecer jurídico para a convocação. “O deputado tem feito um apelo para o quanto antes a gente possa fazer o quanto antes a nomeação dos delegados e polícias civis. Assim que sairmos do limite presidencial, vamos fazer a convocação para que a base não comentar crime perante as leis.

Os aprovados já fizeram o curso de formação em 2019 e aguardam a nomeação desde a abertura do edital em 2017.

Cameli destacou que a publicação do relatório e a convocação deve ocorrer entre fevereiro e março. Em abril do ano passado, o governador convocou os concursados da polícia civil para fazerem a academia e salientou dizendo que a contratação seria imediata, porém nove meses se passaram e até o momento ninguém foi contratado.

O deputado Roberto Duarte (MDB) cobrou em suas redes sociais uma postura do governo a respeito do caso dada a situação em que alguns concursados se encontram. “Muitos desses concursados, deixaram seus empregos na esperança de serem chamados imediatamente e hoje, estão passando dificuldades.”, salientou

Duarte destacou que os concursados poderiam estar colaborando com as forças de segurança para combater a criminalidade “que só aumenta a cada dia em nosso estado”.

